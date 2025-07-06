Інтерфакс-Україна
Події
23:16 06.07.2025

Трамп має намір оголосити в понеділок 60-денне перемир'я між Ізраїлем і Хамас у разі успішних переговорів - ЗМІ

2 хв читати

Президент США Дональд Трамп оголосить про 60-денне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС за умови, що переговори між ними досягнуть успіху, повідомляє портал The National, посилаючись на обізнані з процесом джерела.

Непрямі переговори про припинення вогню в Газі і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС поновилися в неділю в столиці Катару напередодні візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Вашингтона.

"Очікується, що Трамп оголосить про 60-денне перемир'я в понеділок, за умови, що переговори в Катарі завершаться угодою", - повідомляє The National, посилаючись на поінформовані джерела.

"Заява міститиме заклик до ХАМАСу скласти зброю, а його лідерам - покинути охоплений війною анклав і жити у вигнанні", - повідомили джерела The National.

Пропозиції також включають положення про те, що переговори про закінчення війни і виведення ізраїльських військ з Гази розпочнуться, як тільки перемир'я набуде чинності.

Переговори почалися через два дні після того, як Хамас дав позитивну відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню і звільнення заручників, яка передбачає 60-денне перемир'я, звільнення 10 живих заручників, утримуваних угрупованням, а також останків 18 інших, які померли в полоні, згідно з проектом тексту угоди, з яким ознайомився The National.

За інформацією The National у неділю до Дохи прибула ізраїльська переговорна група на чолі з високопоставленим співробітником національної служби безпеки Шин Бет. Туди також прибули представники ізраїльської розвідувальної служби "Моссад", армійського департаменту, що відповідає за заручників, і помічник прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Єгипет, який разом з США і Катаром вже кілька місяців намагається домогтися припинення вогню в Газі, представлений високопоставленими чиновниками своєї розвідувальної служби. Пізніше в неділю очікується прибуття в Доху спецпосланця США у справах Близького Сходу Стіва Віткоффа. Переговорників від ХАМАС очолює Халіль аль-Хайя.

Джерело: https://www.thenationalnews.com/news/mena/2025/07/06/israel-sends-team-to-qatar-for-gaza-truce-talks-despite-unacceptable-hamas-demands/

Теги: #перемиря #ізраїль #сша #хамас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:36 06.07.2025
Папа Лев XIV закликав молитися за мирний діалог - ЗМІ

Папа Лев XIV закликав молитися за мирний діалог - ЗМІ

02:57 06.07.2025
Келлог про розмову Зеленського і Трампа: співчуття є ключовою частиною лідерства

Келлог про розмову Зеленського і Трампа: співчуття є ключовою частиною лідерства

23:08 05.07.2025
Маск оголосив про створення політичної партії для повернення свободи

Маск оголосив про створення політичної партії для повернення свободи

20:56 05.07.2025
Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

20:26 05.07.2025
Трамп вже не впевнений чи зможе зупинити війну в Україні

Трамп вже не впевнений чи зможе зупинити війну в Україні

02:46 05.07.2025
Ізраїль заявив про контроль над близько 65% території сектора Гази

Ізраїль заявив про контроль над близько 65% території сектора Гази

12:33 04.07.2025
Ізраїль надасть системи питного водопостачання для східних регіонів України

Ізраїль надасть системи питного водопостачання для східних регіонів України

03:35 02.07.2025
Трамп: Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі

Трамп: Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі

17:03 30.06.2025
Українські дипломати в Ізраїлі вшанували пам’ять загиблих громадян України від атаки іранської ракети

Українські дипломати в Ізраїлі вшанували пам’ять загиблих громадян України від атаки іранської ракети

10:46 29.06.2025
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію в Газі одного із засновників військового крила ХАМАС

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію в Газі одного із засновників військового крила ХАМАС

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині в результаті обстрілів загинули 5 людей – ОВА

Президент підписав новий санкційний пакет, направлений проти російських фінансових схем

Ворожі БпЛА влучили в будівлю Кременчуцького ТЦК та в житловий будинок, військові не постраждали – Сухопутні війська

Зеленський повідомив про нові домовленості щодо газу для України

Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" та анонсував збільшення спільної роботи щодо виробництва дронів

ОСТАННЄ

Науседа й Штайнмаєр обговорили оборонну співпрацю та підтримку України

Троє мирних мешканців постраждали внаслідок російських обстрілів Купʼянська - прокуратура

Глава Міндовкілля передала нацпаркам Полісся обладнання для охорони біорізноманіття та боротьби з пожежами

Сили оборони відбили з початку доби 149 ворожих атак - Генштаб

Сибіга закликав партнерів інвестувати в інноваційні українські технології

Глава Міндовкілля передала нацпаркам Полісся обладнання для охорони біорізноманіття та боротьби з пожежами

Одна людина загинула й одну – поранено внаслідок атаки російських БпЛА на Суми - МВА

З початку літа через обстріли агресора поранені 6 медиків екстренки, пошкоджені 24 автомобілі швидкої – МОЗ

На Донеччині в результаті обстрілів загинули 5 людей – ОВА

Кличко: вибух в Києві не має відношення до ТЕЦ-6

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА