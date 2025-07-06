Трамп має намір оголосити в понеділок 60-денне перемир'я між Ізраїлем і Хамас у разі успішних переговорів - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп оголосить про 60-денне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС за умови, що переговори між ними досягнуть успіху, повідомляє портал The National, посилаючись на обізнані з процесом джерела.

Непрямі переговори про припинення вогню в Газі і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС поновилися в неділю в столиці Катару напередодні візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Вашингтона.

"Очікується, що Трамп оголосить про 60-денне перемир'я в понеділок, за умови, що переговори в Катарі завершаться угодою", - повідомляє The National, посилаючись на поінформовані джерела.

"Заява міститиме заклик до ХАМАСу скласти зброю, а його лідерам - покинути охоплений війною анклав і жити у вигнанні", - повідомили джерела The National.

Пропозиції також включають положення про те, що переговори про закінчення війни і виведення ізраїльських військ з Гази розпочнуться, як тільки перемир'я набуде чинності.

Переговори почалися через два дні після того, як Хамас дав позитивну відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню і звільнення заручників, яка передбачає 60-денне перемир'я, звільнення 10 живих заручників, утримуваних угрупованням, а також останків 18 інших, які померли в полоні, згідно з проектом тексту угоди, з яким ознайомився The National.

За інформацією The National у неділю до Дохи прибула ізраїльська переговорна група на чолі з високопоставленим співробітником національної служби безпеки Шин Бет. Туди також прибули представники ізраїльської розвідувальної служби "Моссад", армійського департаменту, що відповідає за заручників, і помічник прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Єгипет, який разом з США і Катаром вже кілька місяців намагається домогтися припинення вогню в Газі, представлений високопоставленими чиновниками своєї розвідувальної служби. Пізніше в неділю очікується прибуття в Доху спецпосланця США у справах Близького Сходу Стіва Віткоффа. Переговорників від ХАМАС очолює Халіль аль-Хайя.

Джерело: https://www.thenationalnews.com/news/mena/2025/07/06/israel-sends-team-to-qatar-for-gaza-truce-talks-despite-unacceptable-hamas-demands/