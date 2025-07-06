Інтерфакс-Україна
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13:29 06.07.2025

В Україні в найближчі дві доби на більшості територій без опадів, місцями короткочасні дощі – Укргідометцентр

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В Україні в найближчі дві доби на більшості територій без опадів, місцями короткочасні дощі – Укргідометцентр

В Україні в понеділок, 7 липня, без опадів, лише в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 16-21°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-36°.

В Києві без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 32-34°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 7 липня в Києві була зареєстована у 2012 році і склала 34,7° тепла, найнижча вночі – 9,2° в 1893 році.

У вівторок, 8 липня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях осікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 16-21°, вдень 26-31°.

На решті території без опадів, лише в північних областях місцями короткочасний дощ, грози. Температура вночі 18-23°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-38°.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

В Києві місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 32-34°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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