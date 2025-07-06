6 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1229 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1229 RUSSIAN AGRESSION

6 липня відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, День працівників морського та річкового флоту.

Ще сьогодні Всесвітній день кардіолога, Всесвітній день поцілунку.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Сісоя Великого.

День Військово-Морських Сил Збройних Сил України

У першу неділю липня щороку відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Започатковане свято було указом президента від 12.06.2015 року.

Військово-Морські сили грають важливу роль у забезпеченні обороноспроможності держави. Вперше прапор України був піднятий на кораблях Чорноморського флоту 29 квітня 1918 року.

Традиційно церемонія святкування починається з підняття прапорів України та ВМС і вшановування пам’яті загиблих захисників Вітчизни.

День працівників морського та річкового флоту

У першу неділю липня своє професійне свято відзначають працівники морського та річкового флоту. Воно встановлено указом Президента України від 12.06.2015 року.

Метою запровадження професійного дня було відродження та розвиток національних історичних традицій морської спільноти. Традиційно у цей день керівники держави вітають моряків з професійним святом, відзначають нагородами та грамотами. Морякам, які проявили себе на військовій службі, надають військові звання та подяки від командування.

Всесвітній день кардіолога

Приурочений вшануванню кардіологів та фахівців з кардіології. Хвороби серця є однією з найпоширеніших причин смерті в світі, і кардіологи відіграють важливу роль у дослідженні, діагностиці та лікуванні цих захворювань.

День народження американського долара

Знак долара був придуманий американським бізнесменом Олівером Поллоком на початку квітня 1778 року. Він взяв за зразок абревіатуру монети Іспанії, яка тоді була розповсюджена в Америці. Інша версія стверджує, що символ долара був запозичений з герба Іспанії.

Всесвітній день поцілунку

Історія цього свята має цікаве коріння. Вважається, що його ініціатором був дантист з Великої Британії на початку XIX століття. Він вважав, що якщо частіше цілуватися, це сприяє догляду за ротовою порожниною. Згодом, 2001 року, Організація Об’єднаних Націй офіційно затвердила це свято, надаючи йому більш романтичного контексту.

Цього дня народилися:

1851 - Український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч Іван Левинський;

1868 - Буковинська художниця, етнографиня та реставраторка храмів польського походження Августа Кохановська;

1946 - 43-й президент США Джордж Вокер Буш.

Ще в цей день:

1938 - У Французькій республіці відбувається конференція, де розглядають питання стосовно біженців з Третього рейху;

1958 - Відкриття Національного експоцентру України;

1994 - На екрани США виходить фільм "Форрест Гамп";

2005 - Верховна Рада ухвалює Кодекс адміністративного судочинства України.

Церковне свято:

Святого преподобного Сісоя Великого

Він народився у IV столітті в Єгипті та проживав у пустелі в печері, де раніше жив преподобний Антоній. Святий Сісой навчав смиренності та надії на милосердя Бога. Наприклад, коли його запитали, чи достатньо років для покаяння грішного монаха, він відповів: "Я вірю в милосердя Человеколюбця Бога, і якщо людина покаяється всім серцем, то Бог прийме її покаяння протягом трьох днів".

Життя святого Сісоя також повідомляє про дивотворства, зокрема воскресіння померлого. Один батько приніс свого сина до старця Сісоя, коли той помер на шляху до печери преподобного Антонія. Святий воскресив хлопчика, і той вийшов живим. Помер святий Сісой 429 року, оточений своїми учнями.

Іменини: Агрипина, Іларіон, Олександр, Іван, Дарія.