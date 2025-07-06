Інтерфакс-Україна
Події
02:57 06.07.2025

Келлог про розмову Зеленського і Трампа: співчуття є ключовою частиною лідерства

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Спеціальний представник президента США з питань України генерал Кіт Келлог висловив вдячність президенту України Володимиру Зеленському за його співчуття з приводу жертв повені в Техасі.

"Добре. Це класичний Дональд Трамп. Завжди готовий до співчуття. Також дякую президенту Зеленському за його співчуття щодо жахливої ​​втрати життя під час повені в Техасі, особливо молоді. Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття є ключовою частиною лідерства", - написав він в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Зеленський висловив співчуття президенту США Дональду Трампу та американцям у зв'язку з повенями в Техасі. Також він назвав п'ятничну розмову з президентом США Дональдом Трампом "найкращою" та анонсував значне збільшення спільної роботи з американською стороною щодо виробництва дронів цього і наступного року.

Раніше повідомлялося, сильні зливи, що обрушилися на центральну частину округу Керр, штат Техас (США), за лічені години призвели до того, що в п'ятницю 24 людини загинули і ще більше зникли безвісти, зокрема понад 20 дівчаток, які відвідували літній табір, пише Associated Press (АР).

Джерело: https://x.com/generalkellogg/status/1941625290389680160

Теги: #келлогг #трамп #зеленський #сша

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