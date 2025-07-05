Інтерфакс-Україна
Події
21:19 05.07.2025

Через ворожий удар по Приколотному на Харківщині постраждав літній чоловік - прокуратура

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У суботу ЗС РФ неодноразово обстрілювали Приколотне Купʼянського району Харківської області.

"Близько 11:25 збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по селищу Приколотне. Пошкоджено складські приміщення підприємства та приватні домоволодіння... Близько 19:00 ворог знову атакував селище Приколотне - цього разу fpv-дроном. Внаслідок удару постраждав 66-річний чоловік", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Крім того, у Купʼянську внаслідок влучання fpv-дрона було пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги. Орієнтовно о 13:30 російська армія ще раз обстріляла місто, за попередніми даними, з реактивної системи залпового вогню "Град". Пошкоджено щонайменше 5 будинків.

Близько 13:40 російський ударний безпілотник, за попередніми даними, типу "Молнія", влучив у господарську споруду в Малому Бурлуку.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #атака #харківська #постраждалий

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