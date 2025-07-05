Генсек ООН Гуттеріш засудив нову хвилю ударів РФ по Україні та застеріг від ризику ядерної безпеки

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш засудив нову хвилю російських атак по Україні та заявив, що ці удари знову поставили під загрозу ядерну безпеку на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

У опублікованій його речником Стефаном Дюжарріком заяві, ідеться про те, що Гутерріш висловив занепокоєння щодо небезпечної ескалації та зростання кількості жертв серед цивільного населення.

Він повторив, що напади на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру заборонені міжнародним правом, і закликав до негайного та безумовного припинення вогню.

"Ці удари призвели до перебоїв з електропостачанням Запорізької атомної електростанції, що вкотре підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки", - сказано в повідомленні.

Генсек закликав до повного, негайного та безумовного припинення вогню.

Джерело: https://news.un.org/en/story/2025/07/1165336