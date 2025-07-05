Інтерфакс-Україна
Події
19:15 05.07.2025

Генсек ООН Гуттеріш засудив нову хвилю ударів РФ по Україні та застеріг від ризику ядерної безпеки

1 хв читати

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш засудив нову хвилю російських атак по Україні та заявив, що ці удари знову поставили під загрозу ядерну безпеку на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

У опублікованій його речником Стефаном Дюжарріком заяві, ідеться про те, що Гутерріш висловив занепокоєння щодо небезпечної ескалації та зростання кількості жертв серед цивільного населення.

Він повторив, що напади на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру заборонені міжнародним правом, і закликав до негайного та безумовного припинення вогню.

"Ці удари призвели до перебоїв з електропостачанням Запорізької атомної електростанції, що вкотре підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки", - сказано в повідомленні.

Генсек закликав до повного, негайного та безумовного припинення вогню.

Джерело: https://news.un.org/en/story/2025/07/1165336

Теги: #удари #оон #засудження #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:39 05.07.2025
Уражено аеродром "Борисоглєбськ" - Генштаб

Уражено аеродром "Борисоглєбськ" - Генштаб

06:32 05.07.2025
Словаччина знову заблокувала 18-тий пакета санкцій проти РФ

Словаччина знову заблокувала 18-тий пакета санкцій проти РФ

06:24 05.07.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

00:37 05.07.2025
Глава МЗС Австрії про нічну атаку на Україну: Необхідно посилити тиск на РФ

Глава МЗС Австрії про нічну атаку на Україну: Необхідно посилити тиск на РФ

00:15 02.07.2025
Келлог спростував нібито обіцянку Лукашенку обмежити удари ЗСУ по РФ: це обумовлено взаємними діями Москви

Келлог спростував нібито обіцянку Лукашенку обмежити удари ЗСУ по РФ: це обумовлено взаємними діями Москви

18:37 30.06.2025
В Україні в останні місяці зафіксовано суттєве зростання кількості жертв серед цивільних та порушень прав людини - ООН

В Україні в останні місяці зафіксовано суттєве зростання кількості жертв серед цивільних та порушень прав людини - ООН

17:07 30.06.2025
Задокументовані місією ООН злочини РФ потребують міжнародної реакції – МЗС

Задокументовані місією ООН злочини РФ потребують міжнародної реакції – МЗС

03:51 30.06.2025
Іран вимагає від ООН визнання Ізраїлю та США відповідальними за 12-денну війну

Іран вимагає від ООН визнання Ізраїлю та США відповідальними за 12-денну війну

08:14 29.06.2025
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

10:47 28.06.2025
Країни Балтії повідомили ООН про вихід із конвенції щодо заборони протипіхотних мін

Країни Балтії повідомили ООН про вихід із конвенції щодо заборони протипіхотних мін

ВАЖЛИВЕ

У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

Ворог зайняв села Зелений Кут та Новоукраїнку біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини - DeepState

Сирський відвідав Південнослобожанський напрямок, де є загроза нових наступальних дій противника

Кремль намагається втягнути у війну проти України Лаос – ГУР

Основним напрямком удару росіян у ніч проти суботи став Старокостянтинів

ОСТАННЄ

У Херсоні від удару російського БпЛА постраждала 21-річна дівчина

BlackRock призупинила переговори щодо створення інвестфонду для України після перемоги Трампа на виборах – ЗМІ

Трампа закликали підтримати та переозброїти Україну

В Одесі погодили відкриття більше 20 пляжних зон

Літня жінка загинула на Херсонщині через обстріл росіян

У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном - ГУР

У Техасі внаслідок повені загинули 24 людини, понад 20 дітей зникли безвісти в літньому таборі

Хмельниччина змінює порядок оголошення повітряних тривог під час застосування ворогом БпЛА

Ворожий обстріл пошкодив відділення "Нової пошти" у Чугуєві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА