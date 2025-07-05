Через ворожу атаку в Чернігівській області поранено листоношу

Цивільний чоловік, який розвозив пошту, отримав поранення у Новгород-Сіверській громаді на Чернігівщині через атаку російського безпілотника, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Росіяни вдарили FPV-дроном по прикордонному селу Новгород-Сіверської громади. Уламкових поранень зазнав 49-річний цивільний чоловік, який якраз розвозив пошту. Він із Сумщини. Автівка пошкоджена. Чоловік у лікарні", - написав він у телеграмі у суботу.

За його даними, за минулу добу агресор завдав 28 ударів по 15 населених пунктах області. Гатили з артилерії, мінометів, використовували безпілотники та FPV-дрони.

Унаслідок обстрілів пошкоджені або зруйновані домівки людей, адміністративна будівля і господарські споруди в Новгород-Сіверській і Семенівській громадах.