Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

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США продовжать допомагати Україні, але ситуація з врегулюванням складна, заявив президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Так, у нас була хороша розмова. Ми говорили про різні речі, і у нас була дуже хороша розмова. Я думаю, дуже стратегічна розмова", - сказав він журналістам у пʼятницю ввечері на борту Air Force One.

Трамп зазначив, що США допомагали Україні, "і ми будемо продовжувати їм допомагати".

На питання щодо постачання Україні ракет до Patriot Трамп сказав: "Вони потрібні їм для оборони. Я не хочу бачити, як вбивають людей".

При цьому він знов заявив про складність врегулювання ситуації і нагадав про розмову з Владіміром Путіним. "Це досить складна ситуація. Побачимо, що буде далі. Я вже казав вам, що був дуже незадоволений моєю розмовою з президентом Путіним, і складається враження, що він хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей. Це погано. Я був незадоволений", - сказав президент США.

Він також зазначив, що обговорював з Путіним санкції проти Росії. "Ми багато говоримо про санкції, так…Я б сказав, що він не в захваті від цього, але, знаєте, він може впоратися з санкціями, але це досить болючі санкції", - сказав президент США, додавши: "Так, вони можуть бути, звичайно".

Трамп знову звинуватив президента Байдена, зазначивши: "Ситуація в Україні - це угода Байдена. Це не угода Трампа. Я просто намагаюся довести її до кінця, врегулювати. А там подивимося. Я не знаю. Я не можу сказати, чи станеться це чи ні… Я б хотів, щоб це сталося".