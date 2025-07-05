Інтерфакс-Україна
Події
09:58 05.07.2025

Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні

2 хв читати
Трамп після розмови із Зеленським: Ми продовжимо допомагати Україні
Фото: NBC News

США продовжать допомагати Україні, але ситуація з врегулюванням складна, заявив президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Так, у нас була хороша розмова. Ми говорили про різні речі, і у нас була дуже хороша розмова. Я думаю, дуже стратегічна розмова", - сказав він журналістам у пʼятницю ввечері на борту Air Force One.

Трамп зазначив, що США допомагали Україні, "і ми будемо продовжувати їм допомагати".

На питання щодо постачання Україні ракет до Patriot Трамп сказав: "Вони потрібні їм для оборони. Я не хочу бачити, як вбивають людей".

При цьому він знов заявив про складність врегулювання ситуації і нагадав про розмову з Владіміром Путіним. "Це досить складна ситуація. Побачимо, що буде далі. Я вже казав вам, що був дуже незадоволений моєю розмовою з президентом Путіним, і складається враження, що він хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей. Це погано. Я був незадоволений", - сказав президент США.

Він також зазначив, що обговорював з Путіним санкції проти Росії. "Ми багато говоримо про санкції, так…Я б сказав, що він не в захваті від цього, але, знаєте, він може впоратися з санкціями, але це досить болючі санкції", - сказав президент США, додавши: "Так, вони можуть бути, звичайно".

Трамп знову звинуватив президента Байдена, зазначивши: "Ситуація в Україні - це угода Байдена. Це не угода Трампа. Я просто намагаюся довести її до кінця, врегулювати. А там подивимося. Я не знаю. Я не можу сказати, чи станеться це чи ні… Я б хотів, щоб це сталося".

Теги: #допомога #розмова #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:50 05.07.2025
Екологічне агентство США відправило 139 співробітників у відпустку після того, як вони розкритикували політику Трампа – ЗМІ

Екологічне агентство США відправило 139 співробітників у відпустку після того, як вони розкритикували політику Трампа – ЗМІ

05:07 05.07.2025
Трамп підписав закон про податки та витрати

Трамп підписав закон про податки та витрати

22:08 04.07.2025
У Палаті представників закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

У Палаті представників закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

19:56 04.07.2025
Зеленський відзначив держнагородами поліцейських

Зеленський відзначив держнагородами поліцейських

19:55 04.07.2025
Угода з Данією щодо спільного виробництва важлива з погляду безпеки - Зеленський

Угода з Данією щодо спільного виробництва важлива з погляду безпеки - Зеленський

17:38 04.07.2025
Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба

Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба

16:51 04.07.2025
Єрмак повідомив про розмову Зеленського з Трампом

Єрмак повідомив про розмову Зеленського з Трампом

12:47 04.07.2025
Трамп проанонсував розмову із Зеленським

Трамп проанонсував розмову із Зеленським

12:01 04.07.2025
Трамп не задоволений розмовою з Путіним про війну в Україні: Я не бачу жодного прогресу

Трамп не задоволений розмовою з Путіним про війну в Україні: Я не бачу жодного прогресу

11:31 04.07.2025
Волонтери УЧХ працювали на місцях ліквідації наслідків обстрілу РФ у двох районах Києва

Волонтери УЧХ працювали на місцях ліквідації наслідків обстрілу РФ у двох районах Києва

ВАЖЛИВЕ

Основним напрямком удару росіян у ніч проти суботи став Старокостянтинів

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців

Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба

Єрмак повідомив про розмову Зеленського з Трампом

ОСТАННЄ

У лікарні помер чоловік, який постраждав від ворожої атаки на Київ 4 липня

В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік

Основним напрямком удару росіян у ніч проти суботи став Старокостянтинів

Кандидат на мовного омбудсмена Завальський про Кременя: Я йому не ворог, співчуваю, що все так склалося

Внаслідок обстрілів на Харківщині одна людина загинула, 15 постраждали, серед них двоє дітей

Російські війська здійснили майже 120 обстрілів по території Сумщини

Через російську агресію 11 жителів Херсонщини отримали поранення - Прокудін

Уражено аеродром "Борисоглєбськ" - Генштаб

Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині 4 постраждалих – Лисак

У Словенії проведуть референдум щодо збільшення витрат на оборону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА