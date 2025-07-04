Інтерфакс-Україна
Події
17:38 04.07.2025

Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба

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Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, сторони обговорили ситуацію на фронті та можливості посилення ППО.

"Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Президент також повідомив, що привітав Трампа й увесь американський народ із Днем незалежності.

"Ми в Україні вдячні за всю надану підтримку, яка дає нам змогу берегти життя людей і нашу незалежність. Ми зробили дуже багато разом з Америкою та підтримуємо всі зусилля, щоб зупинити вбивства й відновити нормальний сталий, гідний мир. Потрібна достойна угода для миру, і Україна підтримує американські пропозиції", - наголосив Зеленський.

Окрім того, лідери обговорили спроможності оборонної промисловості та можливості спільного виробництва.

За словами Зеленського, Україна готова до прямих проєктів з США.

"Вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій", - додав він.

Також Зеленський і Трамп обговорили взаємні закупівлі та інвестиції, й обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами.

Теги: #розмова #трамп #зеленський

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