Інтерфакс-Україна
Події
08:35 05.07.2025

Внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщині 4 постраждалих – Лисак

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Внаслідок атаки у Дніпровському районі постраждали троє людей, на Нікопольщині постраждав чоловік 43 років, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Через атаку у Дніпровському районі постраждали троє людей – дві жінки та чоловік. Понівечені 5 дачних будинків. Нікопольщина потерпала від атак БпЛА та артилерією. Агресор поцілив по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах. Постраждав чоловік 43 років. Він на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, перукарня, авто", - написав Лисак в телеграграм-каналі в суботу.

Він також додав, що "била російська армія і по Синельниківщині – Межівській та Слов'янській громадах. Застосовувала безпілотники. Горіла пшениця. Понівечене авто".

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/22715

Теги: #дніпропетровщина #постраждалі #атака

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