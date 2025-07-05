Інтерфакс-Україна
Події
07:32 05.07.2025

Рютте сподівається на "гнучкість" США, щоб Україна була зі зброєю

1 хв читати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив надію на "гнучкість" США, щоб в України були ресурси для самооборони, повідомляє Bloomberg.

Він заявив, що США мають переконатися у своїх запасах, але при цьому знати, що й Україна здатна рухатися вперед.

"США повинні переконатися, що запаси перебувають на рівні, який нам потрібен для США, тому що вони мають вирішальне значення для нашої колективної оборони. Водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість, ми повинні переконатися, що Україна може рухатися вперед", - сказав Рютте журналістам.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-04/nato-s-rutte-hopes-for-us-flexibility-to-keep-ukraine-armed

Теги: #зброя #рютте #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:50 05.07.2025
Екологічне агентство США відправило 139 співробітників у відпустку після того, як вони розкритикували політику Трампа – ЗМІ

Екологічне агентство США відправило 139 співробітників у відпустку після того, як вони розкритикували політику Трампа – ЗМІ

05:56 05.07.2025
Трамп готовий дозволити фермерам мати своїх мігрантів-робітників - ЗМІ

Трамп готовий дозволити фермерам мати своїх мігрантів-робітників - ЗМІ

05:07 05.07.2025
Трамп підписав закон про податки та витрати

Трамп підписав закон про податки та витрати

03:31 05.07.2025
Прем'єр-міністр Італії спростувала припинення постачань американського озброєння Україні

Прем'єр-міністр Італії спростувала припинення постачань американського озброєння Україні

22:08 04.07.2025
У Палаті представників закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

У Палаті представників закликали адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

09:47 04.07.2025
Трамп стверджує, що постачання Україні зброї зі США триває, – ЗМІ

Трамп стверджує, що постачання Україні зброї зі США триває, – ЗМІ

05:30 04.07.2025
Трамп твердить, що постачання Україні зброї зі США триває – ЗМІ

Трамп твердить, що постачання Україні зброї зі США триває – ЗМІ

13:24 03.07.2025
Зупинка поставок зброї зі США Україні свідчить про неузгодженість дій всередині американського політикуму – Климпуш-Цинцадзе

Зупинка поставок зброї зі США Україні свідчить про неузгодженість дій всередині американського політикуму – Климпуш-Цинцадзе

12:14 03.07.2025
Швеція надасть Україні понад 10 нових артилерійських стволів Archer, засоби далекобійного удару

Швеція надасть Україні понад 10 нових артилерійських стволів Archer, засоби далекобійного удару

11:29 03.07.2025
США переглянули поставки зброї не лише для України, стверджують у Білому домі - ЗМІ

США переглянули поставки зброї не лише для України, стверджують у Білому домі - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

Зеленський і Трамп домовилися про зустріч команд щодо роботи над захистом українського неба

Єрмак повідомив про розмову Зеленського з Трампом

Внаслідок ворожого удару по центру Куп’янська загинула мирна мешканка - Синєгубов

ДСНС: У столиці через нічну атаку загинула одна людина

ОСТАННЄ

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти завдали 469 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області – ОВА

Словаччина знову заблокувала 18-тий пакета санкцій проти РФ

5 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Китай висловив готовність співпрацювати з Францією

Ізраїль заявив про контроль над близько 65% території сектора Гази

У Нідерландах українські переселенці платитимуть удвічі більше за притулок

Глава МЗС Австрії про нічну атаку на Україну: Необхідно посилити тиск на РФ

Кількість постраждалих внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині зросла до 5 - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА