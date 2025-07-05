Рютте сподівається на "гнучкість" США, щоб Україна була зі зброєю

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив надію на "гнучкість" США, щоб в України були ресурси для самооборони, повідомляє Bloomberg.

Він заявив, що США мають переконатися у своїх запасах, але при цьому знати, що й Україна здатна рухатися вперед.

"США повинні переконатися, що запаси перебувають на рівні, який нам потрібен для США, тому що вони мають вирішальне значення для нашої колективної оборони. Водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість, ми повинні переконатися, що Україна може рухатися вперед", - сказав Рютте журналістам.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-04/nato-s-rutte-hopes-for-us-flexibility-to-keep-ukraine-armed