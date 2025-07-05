Інтерфакс-Україна
Події
01:27 05.07.2025

У Нідерландах українські переселенці платитимуть удвічі більше за притулок

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У Нідерландах з жовтня зросте плата за притулок для українських переселенців, замість нинішніх EUR105 на місяць доведеться сплачувати EUR244, повідомила міністерка у справах притулку та міграції Мона Кейзер.

"Збільшення особистого внеску використовується для покриття експлуатаційних витрат притулку, таких як газ, вода, електрика", - пояснює Кейзер. За допомогою цього заходу вона хоче скоротити різницю між прохаючими притулку та українськими біженцями.

Як повідомляють RTL , самотній українець наразі платить EUR105 на місяць, але ця сума збільшиться до EUR244 в жовтні. Сім'ї з двома неповнолітніми дітьми мають платити максимум EUR488, залежно від їхньої ситуації.

Джерело: https://www.rtl.nl/nieuws/politiek/artikel/5516955/keijzer-verdubbelt-eigen-bijdrage-oekraiense-vluchtelingen

Теги: #притулок #нідерланди #біженці

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