Інтерфакс-Україна
Події
20:49 04.07.2025

В Києві станом на 20:00 призупинені аварійно-рятувальні роботи – ДСНС України

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В Києві станом на 20:00 п’ятниці, 4 липня, всі пожежі ліквідовані, аварійно-рятувальні роботи призупинені, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Наразі на одній із локацій надзвичайники призупинили аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів. Вивезено 1280 т сміття та будівельних конструкцій. Роботи відновлять завтра зранку", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни в п’ятницю вкотре завдали масованого удару по столиці. Внаслідок обстрілу постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Одна людина загинула.

Теги: #київ #аварійно_рятувальні_роботи #дснс

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