Єрмак повідомив про розмову Зеленського з Трампом

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели розмову, деталі згодом, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі – зовсім скоро", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерела повідомив, що розмова лідерів тривала близько 40 хвилин.

"Трамп і Зеленський обговорили ескалацію російських ударів по Україні та постачання Україні систем протиповітряної оборони, повідомляє джерело", - написав журналіст у соцмережі Х.