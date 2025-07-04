Інтерфакс-Україна
Події
16:51 04.07.2025

Єрмак повідомив про розмову Зеленського з Трампом

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Єрмак повідомив про розмову Зеленського з Трампом
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели розмову, деталі згодом, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Дуже важлива й змістовна розмова між Президентами. Усі деталі – зовсім скоро", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерела повідомив, що розмова лідерів тривала близько 40 хвилин.

"Трамп і Зеленський обговорили ескалацію російських ударів по Україні та постачання Україні систем протиповітряної оборони, повідомляє джерело", - написав журналіст у соцмережі Х.

Теги: #єрмак #розмова #трамп #зеленський

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