Обов’язкове подання державної статистичної звітності поновлюється з 5 липня - Держстат

Законодавчі зміни, що передбачають відновлення обов’язкового подання статистичної звітності респондентами, які підпадають під державне статистичне спостереження, офіційно опубліковано, вони набирають чинності з 5 липня, повідомила Державна служба статистики України.

"Вже завтра, 5 липня 2025 року, закон набирає чинності. Зміни до пункту 1 закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" були ухвалені Верховною Радою 18 червня та підписані президентом України 3 липня", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці служби в п’ятницю..

Зазначається, що рішення відновлює системний збір статистичних даних, без яких неможливо оцінити реальний стан підприємств, відслідковувати ринок праці, розуміти структурні зміни в економіці та суспільстві та ухвалювати ефективні рішення для відновлення та розвитку України.

Держстат наголошує, що для респондентів, які не мали змоги подавати звітність у період дії воєнного стану, передбачено тримісячний перехідний період - до 5 жовтня 2025 року. У цей період дозволяється подати звітність за минулі періоди без штрафних санкцій.

Найближчим часом Держстат також пообіцяв оприлюднити оновлені інструкції та роз’яснення щодо звітності, а також забезпечити технічну підтримку для респондентів.

"Для мене це не лише завершення законодавчого процесу. Це початок нового етапу для Держстату як інституції. Ми повертаємо собі дані для статистичного виробництва. І повертаємо суспільству основу для об’єктивного розуміння того, де ми є, що втрачаємо і що будуємо", - написав голова Держстату Арсен Макарчук у Facebook.

За його словами, під час війни кожне управлінське рішення має спиратися на факти, які складаються з даних - зібраних, оброблених та оприлюднених згідно з законом.

Як повідомлялося, Кабмін призначив директора департаменту стратегії та розвитку Національного банку України Арсена Макарчука головою Держстату 7 березня. Після призначення він оголосив про плани щодо цифрової трансформації у Держстаті спільно з Мінцифрою.