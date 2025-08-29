Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

Фото: https://www.facebook.com/arsen.makarchuk

Державна служба статистики України (Держстат) восени цього року після більш ніж трирічної перерви, викликаної російською агресію, відновить опитування домогосподарств і з цією метою розробила новий сервіс – портал опитувань та запустила пілот з його використання у Тернопільській області, повідомив глава Держстату Арсен Макарчук.

"Ми розробили новий сервіс, який називаємо портал опитувань. Це, фактично, електронна анкета для опитування, яка доступна для заповнення як на планшеті (і тут фахівець з інтерв'ювання може заповнювати її спільно з людиною), так і в телефонному та веб-режимі: людина самостійно може це робити, не зустрічаючись з кимось, а просто перейшовши за посиланням", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Макарчук зауважив, що до початку воєнних дій єдиним підходом були паперові анкети, які заповнювалися на місці фахівцем з інтерв'ювання, "який сидів на кухні і пив чай разом з головою домогосподарства".

Він додав, що за три роки війни мережа фахівців з інтерв'ювання, які обходили домогосподарства раніше, була виведена в простій і не підтримувалася.

Голова Держстату зазначив, що робота нового сервісу тестується в рамках пілотного проєкту у Тернопільській області, який був запущений у першій декаді серпня.

"Хочемо зрозуміти, як працює сам інструмент і, що головніше, в яких умовах ми зможемо спілкуватися з домогосподарством: чи банально нам відкриватимуть двері, чи є люди на місцях, чи готові вони проходити анкетування в телефонному режимі, в вебі і так далі", – пояснив Макарчук.

За його словами, перші результати дослідження дещо оптимістичніше, ніж передбачалися: люди йдуть на контакт і відкривають двері.

"З трьох альтернатив – анкетування на місці, у телефонному режимі і в вебі – поки що найоптимальнішим є телефонне опитування. Що стосується самостійного проходження опитування в вебі, тут інтерес малий", – назвав інші попередні результати пілоту голова статистичного відомства.

Макарчук уточнив, що наразі пілотується обстеження робочої сили, а всього існує чотири обстеження домогосподарств: їхніх бюджетів, сільськогосподарської діяльності, яке стосується більше сільській місцевості, та нове обстеження EU-SILC – дослідження доходів і умов життя сімей відповідно до європейської методології з порівнянними даними, які будуть прийматися Євростатом. EU-SILC вперше планується провести наступного року.

За його словами, за участь в обстеженні бюджетів домогосподарств учасникам виділяється трохи менше 300 гривень, як компенсація за ведення два тижні за методологію щоденнику витрат, в якій записуються всі витрати домогосподарства.

"Висновки, які ми отримуємо від цього невеликого пілоту у Тернопільській області, робитимемо наступними тижнями, й вони суттєво вплинуть на нашу загальну тактику восени. В будь-якому випадку дані будуть оприлюднені в першому кварталі наступного року за підсумками четвертого кварталу", – повідомив голова Держстату.