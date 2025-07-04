Китайські компоненти знайдені в дронах, які атакували Київ вночі, в Одесі пошкоджено консульство КНР – МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про знайдений компонент ударного дрона, який атакував Київ в ніч на четвер, китайського виробництва, а також що під час нічної атаки була пошкоджена будівля консульства КНР в Одесі.

"Яка іронія. Після сьогоднішнього масованого російського повітряного нападу на Україну ми виявили в Києві компонент російсько-іранського бойового безпілотника "Шахед-136"/"Геран-2", який був виготовлений у Китаї та поставлений нещодавно. Тієї ж ночі будівля Генерального консульства Китаю в Одесі зазнала незначних пошкоджень в результаті російських ударів по місту. Немає кращої метафори для того, як Путін продовжує ескалувати свою війну та терор, залучаючи інших, включаючи північнокорейських військ, іранську зброю та деяких китайських виробників", - написав Сибіга в соцмережі Х в п'ятницю.

У зв'язку з цим він зазначив, що безпека в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні нерозривно пов'язана, та закликав США посилити тиск на РФ.

"Це не змагання за увагу. Протидія російській агресії та терору в Європі безпосередньо сприяє посиленню безпеки на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ми закликаємо Сполучені Штати та міжнародну спільноту посилити тиск як на режим у Москві та його військовий бюджет, так і на всіх інших у світі, хто підтримує воєнні зусилля Росії та дозволяє Путіну продовжувати вбивати людей в Україні", - написав Сибіга.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю російські окупанти запустили по Україні 550 дронів та ракет, що стало добовим рекордом з за всі роки війни. 478 з них було збито. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях (дев'ять ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях.