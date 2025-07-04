Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі відомо про 6 постраждалих

Шестеро жителів міста Кривий Ріг Дніпропетровської області отримали поранення внаслідок атаки дронів у п'ятницю, влучання сталося в інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На зараз вже шість поранених, не важкі. Надзвичайники разом із Міськводоканалом гасять пожежу. Відновлюємо роботу швидкісного трамваю та тролейбусів. Багато вигоріло кабелів", - написав він в Телеграмі.

Раніше він повідомив про трьох постраждалих, влучання в об'єкт цивільної інфраструктури та виникнення пожежі.

"На зараз троє поранених, не важкі. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа… Швидкісний трамвай декілька годин працювати не буде", - написав він.

За його словами, на місці працюють всі екстерні служби, постраждалим надається допомога.