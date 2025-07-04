Інтерфакс-Україна
Події
13:22 04.07.2025

Службова недбалість посадовця Міноборони завдала державі збитків на понад 2 млрд грн

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Службова недбалість посадовця Міноборони завдала державі збитків на понад 2 млрд грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому т.в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, дії якого завдали державі збитків на понад 2 млрд грн.

"Йому інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) та підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 358 КК України)", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією Бюро, протягом 2023 року посадовець уклав 76 договорів із суб’єктами господарювання на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн.

"У порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 178 та статті 195 Податкового кодексу України, до вартості постачань було необґрунтовано включено податок на додану вартість у розмірі понад 2 млрд грн. Це призвело до завдання державі тяжких наслідків на відповідну суму", - уточнюють у відомстві.

"Завдяки діям працівників ДБР наразі вже відшкодовано 1,865 млрд грн із загальної суми збитків", - повідомляють в Бюро.

Теги: #збитки #посадовець #дбр

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