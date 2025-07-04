Уражено Азовський оптико-механічний завод в РФ - ЦПД

В РФ були атаковані обʼєкти в Московській та Ростовській областях, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Попри складну ніч є і приємні новини. На росії були атаковані обʼєкти, зокрема в московській та ростовській областях. Відбулося ураження Азовського оптико-механічного заводу", - написав Коваленко у телеграм-каналі.

Він додав, що це підприємство "виготовляє критичні компоненти для армії рф: приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації. Саме тут збирають "очі" для російської бронетехніки".

РосЗМІ також повідомляють про атаку на підстанцію в мікрорайоні Зірочка м. Сергієв Посад Московської області. Внаслідок атаки безпілотників п'ять мікрорайонів міста було знеструмлено.