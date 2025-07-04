Інтерфакс-Україна
Події
08:03 04.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

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Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 148 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці. 

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 67 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 109 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6527 обстрілів, з них 119 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3786 дронів-камікадзе.", - повідомляє Генштаб

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26221

Теги: #війна #генштаб #ситуація

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