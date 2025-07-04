Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 148 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 67 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 109 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6527 обстрілів, з них 119 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3786 дронів-камікадзе.", - повідомляє Генштаб

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26221