Інтерфакс-Україна
Події
23:44 03.07.2025

Російські дрони масовано атакують Київську область – ОВА

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Київська область опинилася під масованою атакою російських БпЛА, повідомляє начальник КОВА Микола Калашник у Телеграм.

"Ворог масовано атакує Київщину ударними БпЛА. В області працюють сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку. Також пошкоджено приватний будинок. Ворожа атака продовжується. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях", - написав Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6120

Теги: #бпла #київська #атаки

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