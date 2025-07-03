Російські дрони масовано атакують Київську область – ОВА

Київська область опинилася під масованою атакою російських БпЛА, повідомляє начальник КОВА Микола Калашник у Телеграм.

"Ворог масовано атакує Київщину ударними БпЛА. В області працюють сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено скління чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку. Також пошкоджено приватний будинок. Ворожа атака продовжується. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях", - написав Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6120