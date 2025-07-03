Сибіга зустрівся із керівництвом УЧХ, готується підписання меморандуму про співпрацю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з Генеральним директором Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Максимом Доценком та заступником Гендиректора ТЧХУ Іллею Клецьковським.

Як повідомляється на сайті українського МЗС, головною темою зустрічі стало налагодження системної взаємодії між МЗС та Українським Червоним Хрестом з метою підтримки українських громадян, які найбільше постраждали внаслідок російської агресії.

"У той час як Росія відкидає пропозиції щодо припинення вогню та посилює терор проти мирних українських міст і цивільних громадян, маємо використовувати всі наявні інструменти і посилювати один одного заради підтримки стійкості нашої держави та людей", – підкреслив глава МЗС.

Сибіга підтвердив підготовку до підписання найближчим часом Меморандуму про співпрацю між МЗС та ТЧХУ, який закріпить механізми координації дій на національному та міжнародному рівнях на таких напрямах як гуманітарні кампанії та допомога, просування гуманітарних ініціатив України та мобілізація додаткових ресурсів на потреби нашої держави та людей.

Співрозмовники також обговорили перспективні спільні проєкти, насамперед спрямовані на підтримку дітей з прифронтових регіонів, які особливо гостро відчувають наслідки російської війни та потребують психологічної допомоги та реабілітації.

Значну увагу під час розмови було приділено ініціативам у сфері цивільного захисту. Міністр відзначив, що МЗС і надалі використовуватиме міжнародні можливості для просування гуманітарного порядку денного України на світовій арені та залучення допомоги від міжнародних партнерів.

Сибіга поінформував співрозмовників про низку гуманітарних проєктів, які вже реалізуються МЗС, зокрема у співпраці з Асоціацією "Подружжя українських дипломатів". Йдеться передусім про підтримку дітей з регіонів, які постійно перебувають під російськими ударами.

Міністр подякував представникам Українського Червоного Хреста за їхню діяльність та висловив упевненість, що об’єднання зусиль МЗС та ТЧХУ дозволить ще ефективніше підтримувати громадян України в умовах війни.