ЄС має посилювати підтримку України всіма можливими способами та збільшувати тиск на Росію - прем'єрка Данії

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Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала до зміцнення підтримки України та збільшення санкційного тиску на Кремль.

Про це вона заявила в Орхусі під час спілкування з медіа разом з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн з нагоди початку головування Данії у ЄС

"Сьогодні ми зібралися тут, в Орхусі, європейська родина, і ця родина не була б повноцінною без вашої присутності", - сказала Фредеріксен, звертаючись до президента Зеленського.

Вона додала, що "ніхто не жертвує для Європи більше, ніж ви та ваші хоробрі співвітчизники".

"Кров, пролита на полях Донецька, є українською, але боротьба за свободу є європейською. Ось чому ми повинні перестати думати про нашу європейську підтримку України як про пожертви чи подарунки і бачити її такою, якою вона є насправді, – захистом Європи від агресивного російського імперіалізму. Ми, ваша європейська родина, маємо продовжувати і посилювати цю підтримку всіма можливими способами та збільшувати тиск на Росію за допомогою додаткових санкцій", - заявила прем'єрка.