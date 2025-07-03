Прокурори повідомили про підозру таксисту, який вдарив співачку Матвієнко

Фото: https://www.facebook.com/TonyaMatvienko

Таксисту, який вдарив співачку Тоню Матвієнко, прокурори повідомили про підозру у нанесенні жінці легких тілесних ушкоджень.

"Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 63-річному таксисту, який вдарив пасажирку, з якою у нього стався конфлікт. Встановлено, пасажирка – заслужена артистка України, замовила таксі через одну з відомих служб. Під час поїздки між нею та водієм відбувся словесний конфлікт – чоловік відмовився на прохання пасажирки зачинити вікно. Після цього жінка попросила зупинити автомобіль, оскільки продовжувати поїздку вона більше не хотіла. Коли пасажирка вийшла з машини, водій вибіг за нею та двічі вдарив по обличчю та в плече", - йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

Відзначається, що киянин, який працює в службі таксі останні 5 років, заявив, що зачинити вікно він не хотів, бо йому було спекотно, а подальші свої дії пояснює тим, що пасажирка грюкнула дверима та могла пошкодити орендовану машину.

Водієві таксі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження.

Як повідомлялося, співачка Тоня Матвієнко повідомила в мережі Instagram, що 30 червня під час поїздки у таксі Bolt водій поводився агресивно, а згодом вдарив її.

2 липня Поліція Києві заявила, що затримала таксиста, який вдарив артистку, а також, що дізнавачі Печерського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 кримінального кодексу України - побої і мордування.

В свою чергу, сервіс таксі Bolt обмежив доступ водія, який вдарив співачку до платформи і готовий співпрацювати з поліцією.