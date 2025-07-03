Інтерфакс-Україна
Події
16:14 03.07.2025

Профільний комітет розгляне законопроєкт про ратифікацію Угоди про Спецтрибунал у п'ятницю

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Профільний комітет розгляне законопроєкт про ратифікацію Угоди про Спецтрибунал у п'ятницю

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва у п'ятницю розгляне президентський законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомив голова комітету Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Якраз на завтра заплановано засідання комітету з приводу ратифікації Угоди про створення Спецтрибуналу. Тобто ми намагаємося розглянути це питання максимально швидко. Я не випадкового обрав день засідання 4 липня, тобто День незалежності США, щоб у такий спосіб привернути увагу наших союзників до необхідності підтримати притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Законопроєкт №0328 про ратифікацію Угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу, ініційований президентом Володимиром Зеленським, зареєстровано у Верховній Раді 1 липня.

Як повідомлялось, спікер українського парламенту Руслан Стефанчук наголосив, що проєкт закону про ратифікацію Угоди про Спецтрибунал Верховна Рада розгляне на найближчому пленарному засіданні.

Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.

Теги: #законопроєкт #спецтрибунал

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