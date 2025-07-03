Удар по Одеському порту - варварський воєнний злочин і частина цілеспрямованої кампанії Росії проти економіки та сільського господарства України - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав до рішучої міжнародної відповіді на варварський російський удар по Одеському порту, включаючи чітке засудження та дії щодо посилення тиску на агресора та зміцнення України.

"Росія жорстоко атакувала Одеський порт, навмисно завдавши удару по цивільній інфраструктурі та іноземному вантажному судну. Загинули щонайменше двоє людей та шестеро отримали поранення, зокрема двоє громадян Сирії. Це варварський воєнний злочин", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Він підкреслив, що РФ відкидає всі спроби досягти припинення вогню та просування миру, і лише посилює терор і тому має негайно зіткнутися зі зростаючим тиском.

Глава МЗС наголосив , що цей удар - не поодинокий інцидент; це радше частина цілеспрямованої кампанії Росії проти економіки та сільського господарства України, а також глобальної продовольчої безпеки та свободи судноплавства.

"Ми закликаємо до рішучої міжнародної відповіді на цей варварський удар, включаючи чітке засудження та дії щодо посилення тиску на агресора та зміцнення України. Москва повинна зрозуміти, що такі дії не будуть терпітися", - закликав міністр.