Інтерфакс-Україна
Події
14:34 03.07.2025

Ліквідовано наркоугруповання з Кривого Рогу

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Ліквідовано наркоугруповання з Кривого Рогу

Правоохоронці ліквідували злочинне угруповання, яке базувалося в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області та займалося розповсюдженням наркотиків, зокрема, канабісу та кокаїну, на території всіх регіонів країни, повідомляється на сайті Офісу генеральнього прокурора України в четвер.

"Організував Криворізьке наркоугруповання "Краснобалівські" 39-річний раніше судимий житель столиці, відносно якого обвинувальні акти перебувають на розгляді в суді. Не зважаючи на це, чоловік продовжив злочинну діяльність, пов’язану з незаконним обігом наркотичних засобів", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник зі спільниками налагодив повний цикл виготовлення канабісу. Крім того, підозрювані займалися реалізацією психотропних речовин MDMA, alpha-PVP та кокаїну. Щомісячно вони реалізовували, зокрема, до 5 тисяч доз кокаїну.

"Під час проведення понад 40 обшуків на території столиці, Київської, Дніпропетровської, Одеської та Черкаської областей за місцями проживання, здійснення злочинної діяльності та у транспортних засобах правоохоронці виявили та вилучили майже 90 кг канабісу, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи, готівку на загальну суму, еквівалентну 2,4 млн грн, 12 автомобілів та боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні, збуті наркотичних засобів та психотропних речовин по всій території країни (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України). Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Теги: #кривий_ріг #наркоторгівля #ліквідація

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