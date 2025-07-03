Інтерфакс-Україна
Події
12:14 03.07.2025

Швеція надасть Україні понад 10 нових артилерійських стволів Archer, засоби далекобійного удару

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Швеція надасть Україні понад 10 нових артилерійських стволів Archer, засоби далекобійного удару

Уряд Швеції виділить SEK1,5 млрд ($157 млн) з 18-го та 19-го пакетів підтримки на нові військові можливості для України, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Уряд прийняв рішення виділити 1,5 млрд шведських крон з пакетів підтримки 18 і 19 на нові військові можливості для України. Вона складається з понад 10 нових артилерійських стволів Archer, засобів далекобійного удару та підводних засобів, а також додаткову логістичну підтримку", - написав міністр у соцмережі Х.

Йонсон наголосив, що система Archer виявилася дуже ефективною в Україні, і зараз через це вона потребує нових артилерійських стволів.

"Крім того, будуть придбані вантажівки Volvo і Scania, а також нова контейнерна система для швидшого і безпечнішого розвантаження оборонного обладнання", - додав міністр.

Теги: #зброя #швеція #archer

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