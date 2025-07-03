Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб та 102 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 тис. окупантів, 1 танк, 5 бронемашин, 21 артсистему, 85 БПЛА, а також 102 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1023090 (+1000) осіб, танків – 10986 (+1) од, бойових броньованих машин – 22936 (+5) од, артилерійських систем – 29815 (+21) од, РСЗВ – 1427 (+0) од, засоби ППО – 1191 (+0) од, літаків – 420 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43098 (+85), крилаті ракети – 3436 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 53887 (+101), спеціальна техніка – 3922 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0jLxh3APXza9vxeFyjjChxAKM7NkggUFmdn4MiPHfJfX1zcDhX3QSnSzTwZftJYXkl