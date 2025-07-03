Інтерфакс-Україна
Події
07:40 03.07.2025

Окупанти вдарили з артилерії по Нікопольщині – глава Дніпропетровської ОВА

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Російські війська вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії, жертв і постраждалих нема, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Російська армія поцілила по Нікопольщині. Загиблих і постраждалих немає", - написав він в телеграмі.

За його словами, спершу ворог обстріляв Мирівську громаду. Потім райцентр. Застосував важку артилерію.

На решті території Дніпропетровщини минулося без ворожих атак, зазначив глава ОВА.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/22629

Теги: #дніпропетровська #обстріл

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