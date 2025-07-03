З атакованої російськими БпЛА багатоповерхівки в Одесі рятувальники евакуювали 50 осіб

Рятувальники евакуювали 50 осіб, серед яких двоє дітей, з атакованої російськими дронами багатоповерхівки в Одесі, четверо осіб постраждали.

"Рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Серед них - двоє дітей. Усі вони отримують необхідну допомогу. До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих", - написав мер міста Генадій Труханов в телеграмі.

За його словами, біля пошкодженого внаслідок атаки будинку працює оперативний штаб.

За словами Труханова, попередній огляд (будинку – ІФ-У) показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень.

"Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії", - зазначив він.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є четверо постраждалих.

На місці розгорнуто Пункт Незламності ДСНС, працюють психологи. Тривають роботи з ліквідації наслідків.

Як повідомлялося, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками в ніч на четвер, пошкоджені житлові будинки.

Джерело: https://t.me/truonline/6504

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