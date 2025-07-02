Інтерфакс-Україна
Події
22:15 02.07.2025

Ситуація щодо інциденту на трасі М-06 на Житомирщині перебуває під особистим контролем Зеленського

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Ситуація щодо інциденту на трасі М-06 на Житомирщині перебуває під особистим контролем президента України Володимира Зеленського, повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита.

"Ситуація перебуває під особистим контролем президента України Володимира Зеленського", - сказано в телеграм-каналі Микити.

За його словами, в районі руйнувань розгорнуто штаб допомоги тим, хто постраждав унаслідок вибуху. Працюють рятувальники, медики, поліцейські, психологи та інші фахівці, які беруть участь у ліквідації наслідків руйнувань.

Також залучені необхідні сили, спеціальна техніка, інженерні засоби тощо. На місці робіт забезпечено харчування й доступ до води.

Як повідомлялось, вибух пролунав близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, 2 людини загинуло, ще 15 постраждали. Глава обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко уточнив, що було два вибухи. Офіційної інформації про те, де саме це сталось наразі немає.

Джерело: https://t.me/zakarpatskaODA/12814

Теги: #контроль #житомирська #зеленський

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