У Страсбурзі відбудеться голосування щодо висловлення недовіри фон дер Ляєн – Euractiv

У Страсбурзі наступного тижня відбудеться голосування щодо висловлення недовіри президентки Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, повідомляє у середу Euractiv.

"Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наступного четверга постане перед голосуванням про недовіру в Європейському парламенті після того, як пропозиція, подана румунським депутатом Європейського парламенту з ультраправих сил, пройшла необхідні процедурні перевірки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, ініціатива, очолювана Георге Піпереа з румунської партії AUR, що входить до складу Європейської консервативної і реформістської партії (ECR), була офіційно подана минулого тижня з 74 початковими підписами. Хоча кілька депутатів Європарламенту згодом відкликали свою підтримку, Піпереа оголосив у середу, що пропозиція набрала 79 підписів, що трохи перевищує поріг, необхідний для ініціювання парламентських дій.

Ця пропозиція буде обговорюватися в понеділок, а голосування відбудеться в четвер під час пленарного засідання в Страсбурзі.