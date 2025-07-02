На Житомирщині на автодорозі М-06 Київ — Чоп організовано двосторонній рух, смугами в напрямку міста Києва

Патрульна поліція повідомила про організацію двостороннього руху смугами в напрямку міста Києва на автодорозі М-06 Київ — Чоп.

Раніше повідомлялось, що у зв’язку з надзвичайною подією, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ — Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області), рух в обох напрямках перекрито.

Як повідомлялось, вибух пролунав близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, 2 людини загинуло, ще 15 постраждали. Глава обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко уточнив, що було два вибухи. Офіційної інформації про те, де саме це сталось наразі немає.