Інтерфакс-Україна
Події
20:40 02.07.2025

Два вибухи стались на Житомирщині, відомо про 2 загиблих і 15 постраждалих – глава обладміністрації

1 хв читати
Два вибухи стались на Житомирщині, відомо про 2 загиблих і 15 постраждалих – глава обладміністрації

Внаслідок двох вибухів у с Березина поблизу Житомира відомо про двох загиблих та 15 постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунченко.

"Близько 18:00 поблизу с. Березина на міжнародній трасі М-06 пролунали два вибухі, нажаль, можемо констатувати двох загиблих та 15 постраждалих, постраждали приватні домоволодіння… потерпілим надається необхідна допомога", — сказав Бунченко.

За його словами, на місці розгорнутий оперативний штаб, працюють всі відповідні служби.

Як повідомлялось, наразі траса М-06 у районі с. Березина перекрита в обидва боки. Вибух пролунав близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади, на місці працюють всі екстрені служби, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Житомирській області.

Теги: #житомирська_область #постраждалі #загиблі #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:00 02.07.2025
На Житомирщині на автодорозі М-06 Київ — Чоп організовано двосторонній рух, смугами в напрямку міста Києва

На Житомирщині на автодорозі М-06 Київ — Чоп організовано двосторонній рух, смугами в напрямку міста Києва

20:27 02.07.2025
Мешканцям Житомирської громади і області радять зачинити вікна і мінімізувати перебування на вулиці - ОВА

Мешканцям Житомирської громади і області радять зачинити вікна і мінімізувати перебування на вулиці - ОВА

20:25 02.07.2025
Вибух стався у с. Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств – місцева влада

Вибух стався у с. Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств – місцева влада

19:54 02.07.2025
Поліція працює на місці вибуху поблизу Житомира

Поліція працює на місці вибуху поблизу Житомира

08:52 02.07.2025
Дніпропетровщина: Сили ППО знищили 8 ворожих безпілотників, є пошкодження і постраждалі

Дніпропетровщина: Сили ППО знищили 8 ворожих безпілотників, є пошкодження і постраждалі

07:01 02.07.2025
Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні, постраждали вісім людей – ОВА

Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні, постраждали вісім людей – ОВА

04:10 02.07.2025
Унаслідок атаки БпЛА на Куп’янський район Харківщини загинула людина, ще одну поранено — Синєгубов

Унаслідок атаки БпЛА на Куп’янський район Харківщини загинула людина, ще одну поранено — Синєгубов

22:01 01.07.2025
Мирна мешканка постраждала внаслідок атаки російського дрона на Купʼянщині — прокуратура

Мирна мешканка постраждала внаслідок атаки російського дрона на Купʼянщині — прокуратура

08:54 01.07.2025
Дві мирні жительки постраждали внаслідок ворожих обстрілів передмістя Харкова - Синєгубов

Дві мирні жительки постраждали внаслідок ворожих обстрілів передмістя Харкова - Синєгубов

17:03 30.06.2025
Українські дипломати в Ізраїлі вшанували пам’ять загиблих громадян України від атаки іранської ракети

Українські дипломати в Ізраїлі вшанували пам’ять загиблих громадян України від атаки іранської ракети

ВАЖЛИВЕ

Джерело спростувало інформацію УПЦ (МП) про відсутність паспорта РФ у митрополита Онуфрія (фото)

Єрмак радить менше рефлексувати "на гучні заголовки про оборонку": вагу має лише офіційна інформація

За Чернишова внесено заставу згідно з рішенням суду

СБУ повідомляє про припинення громадянства України митрополита Онуфрія

Міноборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США з питання постачання оборонної допомоги

ОСТАННЄ

Netflix показуватиме трансляції NASA з літа 2025 р.

У Страсбурзі відбудеться голосування щодо висловлення недовіри фон дер Ляєн – Euractiv

Патрульна поліція повідомляє про перекриття руху по трасі М-06 в обидва боки

Джерело спростувало інформацію УПЦ (МП) про відсутність паспорта РФ у митрополита Онуфрія (фото)

Дуда підписав закон про День пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни

Зеленський провів зустріч із членами Американської торговельної палати

Зеленський анонсував новини щодо українських дронів-перехоплювачів

Посаду гендиректора ADM Ukraine отримав комерційний директор компанії Кособоков

Сибіга: Нам потрібно більше перехоплювачів та систем ППО, також готові їх придбати або орендувати

Київстар ТБ і MEGOGO уклали ко-ексклюзивну угоду з Paramount+

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА