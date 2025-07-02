Два вибухи стались на Житомирщині, відомо про 2 загиблих і 15 постраждалих – глава обладміністрації

Внаслідок двох вибухів у с Березина поблизу Житомира відомо про двох загиблих та 15 постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунченко.

"Близько 18:00 поблизу с. Березина на міжнародній трасі М-06 пролунали два вибухі, нажаль, можемо констатувати двох загиблих та 15 постраждалих, постраждали приватні домоволодіння… потерпілим надається необхідна допомога", — сказав Бунченко.

За його словами, на місці розгорнутий оперативний штаб, працюють всі відповідні служби.

Як повідомлялось, наразі траса М-06 у районі с. Березина перекрита в обидва боки. Вибух пролунав близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади, на місці працюють всі екстрені служби, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Житомирській області.