Вибух стався у с. Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств – місцева влада

Вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств, повідомив сільський голова Сергій Сокальський.

"Пошкоджено житлові приватні будинки. Навколо багато скла, диму, пошкоджені лінії електромереж. Є інформація про травмованих. Я виїжджав на місце події, але не доїхав через великі затори на Київській трасі", — сказав Сергій Сокальський у коментарі Суспільному.

Як повідомлялось, наразі траса М-06 у районі с. Березина перекрита в обидва боки. Вибух пролунав близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади, на місці працюють всі екстрені служби, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Житомирській області.

Раніше повідомлялось, що у Житомирі за кільцевою дорогою стався вибух на АЗС, повідомила міська рада у середу ввечері.