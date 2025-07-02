Поліція працює на місці вибуху поблизу Житомира

Вибух пролунав близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади, на місці працюють всі екстрені служби, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Житомирській області.

"Подія сталася 2 червня близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади. Нині на місці події працюють фахівці ДСНС, слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та відділу поліції №1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські та медики", - йдеться у повідомленні на сайті правоохоронців.

Раніше повідомлялось, що у Житомирі за кільцевою дорогою стався вибух на АЗС, повідомила міська рада у середу ввечері.

"Громадо! На трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці. Причини інциденту наразі встановлюються", - зазначено в повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, на місце оперативно виїхали всі екстрені служби.

Як повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, вибух стався на трасі М-06, ділянка автодороги наразі перекрита.

"Біля Житомира по трасі горить АЗС. Попередньо там стався вибух і є постраждалі. Але чекаєм офіційної інформації. Якщо ви планували зараз їхати цією дорогою, то майте на увазі, що там перекрита ділянка", - написав Гончаренко у телеграм-каналі.