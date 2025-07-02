Інтерфакс-Україна
Події
18:54 02.07.2025

Лубінець: Омбудсман Угорщини проігнорував запрошення України щодо спільного моніторингу дотримання прав нацменшин

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Лубінець: Омбудсман Угорщини проігнорував запрошення України щодо спільного моніторингу дотримання прав нацменшин

Угорщина не намагається вирішити проблеми, а використовує тему нацменшин для політичних маніпуляцій, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він повідомив, що у 2024 році запросив омбудсманів Румунії, Угорщини і Словаччини відвідати Україну для того, щоб провести спільний моніторинговий візит і поспілкуватися з представниками національних меншин.

"Перша колега, яка відповіла на мою пропозицію, це була Рената Вебер. Це румунська омбудсманка. Вона фізично приїхала в Україну на один день. Ми разом працювали на території Чернівецької області. А на другий день ми разом поїхали в Румунію. І перший день ми спостерігали і фіксували, як Україна захищає права румунської національної меншини. А на наступний день я дивився разом зі своєю колегою, як Румунія захищає права української національної меншини", - сказав він на пресконференції "Сміливі змінюють світ".

Лубінець зазначив, що Україна показувала кращі практики захисту прав нацменшин. Зокрема, за його словами, українських шкіл з румунською мовою більше, ніж румунських шкіл з українською.

Омбудсман також повідомив, що тричі запрошував свого угорського колегу в Україну: як публічно, так і непублічно.

"Я отримав один лист, що підтверджує готовність приїхати в Україну в другій половині 2024 року. Після того я направив ще декілька листів з уточненим деталей. Ми готові запропонувати будь-які варіанти, в першу чергу на бачення нашого угорського колеги. Він не приїхав і офіційно мені після того першого листа навіть не відповідає", - підкреслив омбудсман.

Він зазначив, що завжди наводить цей приклад, коли йдеться про нібито порушення прав угорської національної меншини в Україні.

"Якщо дійсно було бажання приїхати, промоніторити, зафіксувати… Якщо є порушення - ми готові з ними розбиратися, ми готові вносити зміни до внутрішнього порядку. Але, на жаль, я бачу, що на прикладах це залишається просто політичною маніпуляцією з боку нашого сусіду", - наголосив він.

Теги: #угорщина #лубінець

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