Прикордонний контроль із Німеччиною та Литвою діятиме до 5 серпня - МВС Польщі

Державний законодавчий центр Польщі в середу опублікував текст постанови про тимчасове відновлення прикордонного контролю за особами, які перетинають держкордон Польщі, що є внутрішнім кордоном ЄС.

Відповідно до положень постанови, з 7 липня року до 5 серпня 2025 року на державному кордоні з Німеччиною та Литвою буде відновлено прикордонний контроль осіб.

"Обсяг прикордонного контролю осіб, включно з можливістю його обмеження згідно з принципами, зазначеними в Шенгенському кодексі про кордони, коригуватиметься залежно від ступеня загрози громадському порядку або безпеці держави у зв'язку з виникненням серйозної загрози нелегальної імміграції на польсько-німецькій і польсько-литовській ділянці державного кордону", - ідеться в документі.

В обґрунтуванні документа його автори зазначили, що "необхідність відновлення контролю випливає з аналізу міграційної ситуації".

"Хоча в результаті вжитих заходів (зокрема модернізації прикордонного загородження) міграційний тиск на польсько-білоруський кордон знизився, результатом цього є часткове переспрямування міграційного тиску на ділянку кордону Білорусі з країнами Балтії (Литвою і Латвією)", - йдеться в обґрунтуванні.

Так, "на відміну від Польщі, де з 1 січня до 29 червня 2025 року зафіксовано зниження міграційного тиску на польсько-білоруському кордоні майже на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, литовські служби зафіксували зростання більш ніж утричі, а латвійські служби - більш ніж удвічі".

"У результаті Прикордонна варта Польщі зафіксувала зростання кількості виявлень осіб, які незаконно перетнули польсько-литовський кордон у напрямку країн Західної Європи. З 1 січня до 29 червня поточного року кількість затриманих на кордоні з Литвою мігрантів порівняно з аналогічним періодом 2024 року зросла більш ніж удвічі (зі 183 до 412) і досягла рівня, аналогічного кількості затриманих за весь 2024 рік (432)", - ідеться в обґрунтуванні.

Тимчасовий прикордонний контроль на польсько-німецькій ділянці, зазначили автори постанови, "продиктований необхідністю перевірки правових умов можливого приймання мігрантів з німецького боку, особливо в світлі обраної німецькою стороною з 8 травня 2025 року практики застосування права притулку, яка полягає в неприйнятті заяв про надання міжнародного захисту від іноземців, які прибули на територію Німеччини з іншої держави-члена, а потім у відмові таким особам у в'їзді".