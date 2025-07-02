Міноборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США з питання постачання оборонної допомоги

Українська сторона не отримувала повідомлень від США про зупинення постачання погодженої оборонної допомоги і запросила телефонну розмову з американською стороною у зв'язку з повідомленнями про затримку постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства оборони України в середу.

"Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні. Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Про результати контактів з нашими американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від США та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань.

"Для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку і високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру. Наголошуємо, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України", - резюмували в Міноборони.

Як повідомлялося, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону оголосив про зупинку постачання Україні ракет для систем ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів, безпілотників та ракет для винищувачів F-16 через побоювання, що запаси зброї США стали занадто низькими.

Видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що початкове рішення про призупинення постачання Україні частини допомоги, обіцяної за часів адміністрації минулого президента США Джозефа Байдена, було прийнято на початку червня, але воно набуває чинності лише зараз. При цьому відзначається, що адміністрація Трампа не просила про подальшу допомогу Україні, хоча від адміністрації Байдена залишилося достатньо коштів, щоб Україні вистачило ще на кілька місяців.

Пізніше Колбі наголосив, що Пентагон "продовжує надавати Президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні".

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля. "З української сторони було підкреслено, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру", - повідомляється на сайті МЗС України.

Україна наголошує на необхідності примусу РФ до миру і критичній важливості посилення обороноздатності України та збільшення трансатлантичного тиску на агресора. "Сторони обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США, які сприятимуть пошуку взаємовигідних рішень для посилення обороноздатності нашої держави, збільшення тиску на Росію для просування мирних зусиль", - повідомили у зовнішньополітичному відомстві.