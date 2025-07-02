Інтерфакс-Україна
Події
13:42 02.07.2025

Нова хвиля учасників REDpreneurUA опановує фінансову грамотність

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Учасники третьої групи програми REDpreneurUA опановують основи оподаткування та бухгалтерського обліку з огляду на специфіку соціального підприємництва.

“Учасники третьої когорти програми REDpreneurUA занурилися в тему оподаткування та бухобліку підприємницької діяльності, з урахуванням особливостей соціального підприємництва”, - повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) в середу у Фейсбуці.

Соціальні підприємства, як і будь-який бізнес, мають дотримуватись податкових правил, але при цьому часто оперують грантовими коштами, працюють з вразливими категоріями, надають послуги некомерційного характеру або комбінують комерційні й соціальні напрями. Саме тому учасники програми дізнаються, як вести облік доходів і витрат, зокрема у разі отримання грантів, які ризики слід враховувати, щоб не припуститися помилок у звітності, як прозорість у фінансах допомагає будувати довіру до бізнесу та залучати партнерів.

Навчання реалізується у співпраці зі School of ME — школою усвідомленого підприємництва, яка навчає українських підприємців мислити стратегічно, діяти етично та масштабуватися відповідально.

Програму REDpreneurUA впроваджує УЧХ у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом за підтримки фонду Neighbour in Need (Австрія).

Теги: #redpreneurua #тчху #учх

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