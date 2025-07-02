Інтерфакс-Україна
Події
08:56 02.07.2025

Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталася пожежа, є постраждалі – ДСНС

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Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталася пожежа, є постраждалі – ДСНС
Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська вночі атакували Харківську область безпілотними літальними апаратами, внаслідок чого у Новобаварському районі Харкова та Куп’янському районі області сталися пожежі, постраждало троє людей, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

"У Харкові внаслідок влучання безпілотника сталося загоряння одноповерхової неексплуатуємої будівлі на площі близько 300 м кв. Поряд пошкоджені СТО, багатоквартирний будинок, нежитлова та адміністративна будівля, зупинка громадського транспорту. Постраждалих немає. Пожежу повністю ліквідовано

о 07:00", - йдеттся в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм ранком середи.

У Шевченківській громаді Куп’янського району ворог влучив БпЛА по території двох сільськогосподарських підприємств у селах Борівське та Волоська Балаклія. Внаслідок ударів зайнялися складські приміщення та сіно в тюках. За попередніми даними постраждало троє людей.

"На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби", – зазначено в повідомленні пресслужби ДСНС України.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/45291

Теги: #наслідки #харківщина #атака

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