Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталася пожежа, є постраждалі – ДСНС

Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська вночі атакували Харківську область безпілотними літальними апаратами, внаслідок чого у Новобаварському районі Харкова та Куп’янському районі області сталися пожежі, постраждало троє людей, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

"У Харкові внаслідок влучання безпілотника сталося загоряння одноповерхової неексплуатуємої будівлі на площі близько 300 м кв. Поряд пошкоджені СТО, багатоквартирний будинок, нежитлова та адміністративна будівля, зупинка громадського транспорту. Постраждалих немає. Пожежу повністю ліквідовано

о 07:00", - йдеттся в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм ранком середи.

У Шевченківській громаді Куп’янського району ворог влучив БпЛА по території двох сільськогосподарських підприємств у селах Борівське та Волоська Балаклія. Внаслідок ударів зайнялися складські приміщення та сіно в тюках. За попередніми даними постраждало троє людей.

"На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби", – зазначено в повідомленні пресслужби ДСНС України.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/45291