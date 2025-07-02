Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні, постраждали вісім людей – ОВА

Унаслідок артилерійського обстрілу Херсона з боку російських військ у вівторок увечері було пошкоджено будівлю лікарні, внаслідок чого постраждали восьмеро людей, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Учора близько 23:00 російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер", – написав Прокудін в Телеграм у середу вранці.

За його словами, 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітини. Ще дві медсестри, 54 та 44 років, лікуються амбулаторно.

У медзакладі залишаються четверо постраждалих пацієнтів – чоловіки 58 та 60 років, а також жінки 64 та 57 років. У них діагностовано вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Також допомогу надали ще одній потерпілій – жінці 69 років, яка відмовилась від госпіталізації.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/9243