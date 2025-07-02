Інтерфакс-Україна
Події
07:01 02.07.2025

Російські війська обстріляли лікарню в Херсоні, постраждали вісім людей – ОВА

1 хв читати

Унаслідок артилерійського обстрілу Херсона з боку російських військ у вівторок увечері було пошкоджено будівлю лікарні, внаслідок чого постраждали восьмеро людей, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Учора близько 23:00 російська армія обстріляла з артилерії одну з лікарень у Херсоні. Через ворожу атаку потрощено будівлю закладу охорони здоровʼя, постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер", – написав Прокудін в Телеграм у середу вранці.

За його словами, 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітини. Ще дві медсестри, 54 та 44 років, лікуються амбулаторно.

У медзакладі залишаються четверо постраждалих пацієнтів – чоловіки 58 та 60 років, а також жінки 64 та 57 років. У них діагностовано вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Також допомогу надали ще одній потерпілій – жінці 69 років, яка відмовилась від госпіталізації.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/9243

Теги: #постраждалі #херсон #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:11 02.07.2025
Внаслідок удару БпЛА по Харкову пошкоджено цивільну інфраструктуру — прокуратура

Внаслідок удару БпЛА по Харкову пошкоджено цивільну інфраструктуру — прокуратура

04:10 02.07.2025
Унаслідок атаки БпЛА на Куп’янський район Харківщини загинула людина, ще одну поранено — Синєгубов

Унаслідок атаки БпЛА на Куп’янський район Харківщини загинула людина, ще одну поранено — Синєгубов

03:40 02.07.2025
Спровокована ворожим ударом пожежа у Харкові охопила 300 кв. м. - Синєгубов

Спровокована ворожим ударом пожежа у Харкові охопила 300 кв. м. - Синєгубов

03:19 02.07.2025
Вибух у Харкові: місто зазнало повітряної атаки, горить нежитлова споруда у Новобаварському районі

Вибух у Харкові: місто зазнало повітряної атаки, горить нежитлова споруда у Новобаварському районі

22:01 01.07.2025
Мирна мешканка постраждала внаслідок атаки російського дрона на Купʼянщині — прокуратура

Мирна мешканка постраждала внаслідок атаки російського дрона на Купʼянщині — прокуратура

08:54 01.07.2025
Дві мирні жительки постраждали внаслідок ворожих обстрілів передмістя Харкова - Синєгубов

Дві мирні жительки постраждали внаслідок ворожих обстрілів передмістя Харкова - Синєгубов

08:49 30.06.2025
На Харківщині 2 загиблих і 8 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів за добу

На Харківщині 2 загиблих і 8 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів за добу

08:01 30.06.2025
У Пісочині на Харківщині до 8 зросла кількість постраждалих через ворожі дрони - ДСНС

У Пісочині на Харківщині до 8 зросла кількість постраждалих через ворожі дрони - ДСНС

02:25 30.06.2025
Через нічну атаку ворожих БпЛА у передмісті Харкова 4 постраждалих

Через нічну атаку ворожих БпЛА у передмісті Харкова 4 постраждалих

19:12 29.06.2025
Ще дві людини в Херсоні постраждали внаслідок атаки ворожого дрону - ОВА

Ще дві людини в Херсоні постраждали внаслідок атаки ворожого дрону - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

ППО збила у червні 159 ворожих ракет та 4,6 тис дронів

Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу "Купол" в Іжевську, після чого спалахнула пожежа – джерело

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 90 од. автотехніки - Генштаб

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

2 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ЦПД: Виробництво "Шахедів" у КНДР вже налагоджено за допомогою Росії

Трамп виступив за депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах

Трамп: Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі

Гегсет призупинив постачання Україні Patriot, GMLRS, Hellfire, Stinger і 155-мм снарядів - ЗМІ

Мерц про постачання Taurus для України: Німеччина не стане стороною війни

Ворог завдав чергової атаки дронами-камікадзе по Ізмаїльському району Одеської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА