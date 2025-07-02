У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

Один ворожий корабель зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 середи, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомляється в Фейсбуці Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшло 3 судна; до Азовського моря - 5 суден, з них 3 продовжили рух з протоки Босфор.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1F6HCtF7E9/