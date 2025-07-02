Унаслідок атаки БпЛА на Куп’янський район Харківщини загинула людина, ще одну поранено — Синєгубов

У результаті ворожої атаки безпілотників на Куп’янський район Харківської області зафіксовано пожежі на територіях сільськогосподарських підприємств, є загиблий та поранений, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"С. Борівське, внаслідок обстрілу (попередньо 5 БпЛА типу "Герань-2") спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства. Площа пожежі, яка наразі локалізована, сягнула 800 м.кв. На жаль, є загиблий та поранений", — зазначив він.

За словами Синєгубова, ще один обстріл стався у с. Волоська Балаклія: "Внаслідок обстрілу (попередньо 5 БпЛА типу "Герань-2") горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства. Наразі пожежа ліквідована. Обійшлося без постраждалих".

Джерело: https://t.me/synegubov/15396