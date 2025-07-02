Інтерфакс-Україна
Події
04:01 02.07.2025

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах

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Палата надзвичайного контролю та громадських справ Верховного суду визнала дійсними результати президентських виборів, відкривши шлях до інавгурації Кароля Навроцького, рішення було прийняте після майже чотиригодинного засідання за участі 18 суддів.

"Верховний суд постановляє дійсність обрання Кароля Тадеуша Навроцького президентом Республіки Польща — звучить ключове речення вівторкового рішення. До цього рішення три судді подали окремі думки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, голова засідання, суддя Кшиштоф Віак, підкреслив, що пропозиції про перерахунок голосів у всіх окружних виборчих комісіях не можуть бути враховані, оскільки "положення виборчого кодексу не передбачають такої можливості. Можна провести огляд виборчих бюлетенів, але тільки щодо конкретних окружних комісій, якщо буде доведено, що під час підрахунку голосів або під час складання протоколу голосування були порушення. Прийняття такого рішення лише на основі заявленої ймовірності порушення або статистичного аналізу не знаходить жодного обґрунтування і може суперечити закону". При цьому суддя Віак наголосив, що сукупність обставин однозначно свідчить про те, що Навроцький отримав більше голосів, ніж його опонент, Рафал Тшасковський.

Резолюція не була одностайною: три судді Палати висловили окремі думки.

Як повідомлялося, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що "з повною впевненістю" його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться "в якомусь відповідному циклі зустрічей"

Джерело: https://www.rp.pl/prawo-w-polsce/art42637451-sad-najwyzszy-zdecydowal-zwyciestwo-karola-nawrockiego-w-wyborach-zatwierdzone

Теги: #польща #навроцький #суд #вибори

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