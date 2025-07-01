Інтерфакс-Україна
Події
23:29 01.07.2025

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження корпусу Іжевського заводу "Купол" у РФ після удару СБУ

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Підрозділи Служби безпеки України (СБУ) спільно з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол" в Удмуртській Республіці Російської Федерації, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Завод "Купол" є об’єктом воєнно-промислового комплексу РФ і спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії.

За даними Генштабу, підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1, зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — зазначили у Генштабі.

Як повідомлялося, уранці 1 липня далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол", що розташований у республіці Удмуртія. Відстань до цілі – понад 1300 кілометрів.

Завод "Купол" виробляє ЗРК "Тор" та "Оса", а також безпілотники для армії рф, раніше повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" проінформоване джерело.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26142

Теги: #іжевськ #сбу #влучання

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