Генштаб ЗСУ підтвердив ураження корпусу Іжевського заводу "Купол" у РФ після удару СБУ

Підрозділи Служби безпеки України (СБУ) спільно з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол" в Удмуртській Республіці Російської Федерації, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Завод "Купол" є об’єктом воєнно-промислового комплексу РФ і спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії.

За даними Генштабу, підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1, зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — зазначили у Генштабі.

Як повідомлялося, уранці 1 липня далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол", що розташований у республіці Удмуртія. Відстань до цілі – понад 1300 кілометрів.

Завод "Купол" виробляє ЗРК "Тор" та "Оса", а також безпілотники для армії рф, раніше повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" проінформоване джерело.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26142