Глава МЗС Німеччини зустрівся з директором НАБУ та керівником САП

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва 30 червня зустрічався з директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семеном Кривоносом та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименком.

"Німеччина підтримує Україну в боротьбі з корупцією. Верховенство права і прозоре врядування – важливі умови на шляху України в ЄС. Як друг, Німеччина супроводжує Україну на її шляху в ЄС", - повідомляє посольство Німеччини в Україні в соцмережі Х.