Уряд Латвії схвалив передачу Україні 42 БТР "Patria" латвійського виробництва та запасних частин до них

Латвійський уряд схвалив передачу українським збройним силам 42 бронетранспортерів "Patria" 6x6 латвійського виробництва та запасних частин до них, а також іншої зброї та боєприпасів, повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Ми продовжуємо надавати Україні необхідну військову підтримку! Уряд схвалив передачу українським збройним силам 42 бронетранспортерів "Patria" 6x6 латвійського виробництва та запасних частин до них, а також іншої зброї та боєприпасів", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що Латвія навчить, оснастить і незабаром доставить обладнання – "наші "Patria" допоможуть у боротьбі з агресором".

Спрудс зазначив, що військова підтримка України продовжиться, і досягне 0,25% ВВП у 2025 році, а також у 2026 році.

Patria 6×6 – сучасний бронетранспортер, розроблений фінською компанією Patria для забезпечення мобільності та захисту військових. Він здатен перевозити до 10 десантників, оснащений дизельним двигуном Scania потужністю 400 к.с., забезпечує швидкість понад 100 км/год та має запас ходу до 700 км.

У лютому у оборонному відомстві повідомили, що Міністерство оборони Латвії замовило постачання бронетранспортерів Patria 6x6 для Збройних сил України.