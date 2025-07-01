Інтерфакс-Україна
Події
19:32 01.07.2025

Уряд Латвії схвалив передачу Україні 42 БТР "Patria" латвійського виробництва та запасних частин до них

1 хв читати

Латвійський уряд схвалив передачу українським збройним силам 42 бронетранспортерів "Patria" 6x6 латвійського виробництва та запасних частин до них, а також іншої зброї та боєприпасів, повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Ми продовжуємо надавати Україні необхідну військову підтримку! Уряд схвалив передачу українським збройним силам 42 бронетранспортерів "Patria" 6x6 латвійського виробництва та запасних частин до них, а також іншої зброї та боєприпасів", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що Латвія навчить, оснастить і незабаром доставить обладнання – "наші "Patria" допоможуть у боротьбі з агресором".

Спрудс зазначив, що військова підтримка України продовжиться, і досягне 0,25% ВВП у 2025 році, а також у 2026 році.

Patria 6×6 – сучасний бронетранспортер, розроблений фінською компанією Patria для забезпечення мобільності та захисту військових. Він здатен перевозити до 10 десантників, оснащений дизельним двигуном Scania потужністю 400 к.с., забезпечує швидкість понад 100 км/год та має запас ходу до 700 км.

У лютому у оборонному відомстві повідомили, що Міністерство оборони Латвії замовило постачання бронетранспортерів Patria 6x6 для Збройних сил України.

Теги: #зброя #латвія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:48 01.07.2025
Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

17:24 01.07.2025
ФРН фінансує далекобійні БпЛА Ан-196 "Лютий" – ЗМІ

ФРН фінансує далекобійні БпЛА Ан-196 "Лютий" – ЗМІ

17:33 27.06.2025
Трамп зацікавився досягненнями України у виробництві зброї – Єрмак

Трамп зацікавився досягненнями України у виробництві зброї – Єрмак

04:20 25.06.2025
НАТО планує інвестувати в військову промисловість України - Рютте

НАТО планує інвестувати в військову промисловість України - Рютте

06:44 23.06.2025
Трамп заявив про знищення всіх ядерних обʼєктів в Ірані

Трамп заявив про знищення всіх ядерних обʼєктів в Ірані

11:38 20.06.2025
Латвія запроваджує заборону на купівлю нерухомості громадянами та юрособами РФ і Білорусі

Латвія запроваджує заборону на купівлю нерухомості громадянами та юрособами РФ і Білорусі

19:17 19.06.2025
Президенти Кіпру та Латвії обговорили ситуацію на Близькому сході та в Україні, висловившись за продовження її підтримки

Президенти Кіпру та Латвії обговорили ситуацію на Близькому сході та в Україні, висловившись за продовження її підтримки

01:53 19.06.2025
Якщо Іран матиме ядерну зброю, весь світ вибухне – Трамп

Якщо Іран матиме ядерну зброю, весь світ вибухне – Трамп

14:01 18.06.2025
МЗС України про вимогу РФ знищити надану зброю: Повна неадекватність

МЗС України про вимогу РФ знищити надану зброю: Повна неадекватність

17:57 16.06.2025
Нацполіція провела понад 940 обшуків для боротьби з незаконним обігом зброї: вилучено сотні одиниць зброї та десятки кілограмів вибухівки

Нацполіція провела понад 940 обшуків для боротьби з незаконним обігом зброї: вилучено сотні одиниць зброї та десятки кілограмів вибухівки

ВАЖЛИВЕ

Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

ППО збила у червні 159 ворожих ракет та 4,6 тис дронів

Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу "Купол" в Іжевську, після чого спалахнула пожежа – джерело

ОСТАННЄ

Сирський провів прощальну телефонну розмову з генералом Каволі, який залишає посаду командувача Європейського командування США

Завдано успішного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ у Донецькій області – Генштаб

Підозрюваних у заволодінні бюджетними коштами для фортифікацій на Харківщині заарештовано без альтернативи застави – спецпрокуратура

Макрон провів телефонну розмову з Путіним, обговорили війну в Україні та Близькій Схід – ЗМІ

Глава МЗС Німеччини зустрівся з директором НАБУ та керівником САП

Стартувала літня школа з міжнародного гуманітарного права УЧХ

На війні загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич

ВАКС оголосить рішення щодо клопотання про відсторонення Чернишова від посади 2 липня

Суддя ВАКС зробив зауваження захисту Чернишова в тиску через лист Шмигаля

USAID з 1 липня офіційно припинила надавати іноземну допомогу, усі програми адмініструватимуться Держдепом – Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА